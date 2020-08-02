Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
02.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:08
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatip Kurgay yönetimindeki 47 AC 082 plakalı hafif ticari araç, Akrest Geçidi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada Kurgay ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA