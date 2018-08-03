Mardin'de Trafik Kazası: 2'si Çocuk 3 Yaralı
Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak kaza yaptı.
Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Boru fabrikası mevkisinde seyreden 34 TV 2635 plakalı özel araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Trafik levhalarına çarptıktan sonra duran araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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