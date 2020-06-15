Mardin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe–Ceylanpınar kara yolunun Işıklı Mahallesi mevkisinde A.O yönetimindeki 35 ST 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü A.O ile henüz ismi öğrenilmeyen eşi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA