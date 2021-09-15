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Mardin'de trafik kazası: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mardin'de trafik kazası: 10 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Mardin'de kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-İdil yolunun 3 kilometresinde meydana geldi. 47 AJJ 900 plakalı Ford Transit minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı. Minibüsün içinde bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Kübra Nur Atik - Bilal Bedir/İHA)

Mardin'de trafik kazası: 10 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 10 yaralı

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