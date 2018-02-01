Mardin'de trafik kazaları mobeseye yansıdı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu trafik kazaları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Artuklu'da dikkatsizlik, aşırı hız ve kural ihlali yapan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları mobese kameraları tarafından kaydedildi. Kayıt altına alınan görüntüler kazalardaki sürücü ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde; taksi sürücüsünün neden olduğu kazada bir şehiriçi minibüsünün refüje girerek takla atması, başka bir kazada ise hatalı dönüş yapan bir aracın refüjdeki direğe çarpması, son kazada ise aşırı hızlı gelen bir aracın kamyona çarpması görülüyor.