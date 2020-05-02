Mardin'de trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
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Mardin'de trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Mardin'de trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
02.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:07

Mardin'de nisan ayında meydana gelen 2 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mardin'de nisan ayında meydana gelen 2 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazalardan birinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elinde ekmekle evine giden bir vatandaşı teğet geçerken, yolun kenarında bulunan elektrik direğine hızlıca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Nisan ayına ait KGYS görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Mardin'de iki ayrı trafik kazasının kameralara yansıdığı görülüyor. Görüntülerden birinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil süratle ilerliyor. Bir vatandaş elindeki ekmek poşetiyle caddeden karşıya geçmek istediği sırada hızla gelen otomobilin altında kalmamak için ani bir hareketle karşıya kaçarken, hızla devam eden otomobil yaklaşık 25 metre ileride yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle elektrik direğinden kıvılcımlar çıkarken, karşı istikametten gelen kamyonun kazayı görerek yavaşlaması da olası bir faciayı önledi.

İkinci kaza ise geri manevra yapan bir ticari taksi, kavşağı dönmeye çalışan başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, taksi sürücüsünün dikkatsizliği maddi hasara neden oldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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