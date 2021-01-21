Mardin'de trafik, Elektronik Denetim Sistemi ile takip edilecek

Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda kentte trafik güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından kurulması planlanan Elektronik Denetim Sistemi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Elektronik Denetim Sisteminin yanı sıra ulaşım noktasında devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Demirtaş, kentin en işlek yollarında yaşanan kazalar nedeniyle can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Elektronik Denetim Sistemiyle kazaların önemli ölçüde düşürüleceğini belirten Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin önemli noktalarında yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde projelendirdiğimiz bazı çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir yandan yaşanan trafik yoğunluğu için çözümler üretirken bir yandan yollarda sürücü, yaya yolcuların can güvenliğine yönelik projelerimizi hazırlayarak en kısa sürede hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Ulaşım Daire Başkanı Ertan Taşdemir, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oktay Kalkan ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz