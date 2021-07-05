Mardin'de trafik akışının kontrolü için Elektronik Denetim Sistemi kurulacak

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Mardin'de trafik akışının kontrolü için Elektronik Denetim Sistemi kurulacak

Mardin'de trafik akışının kontrolü için Elektronik Denetim Sistemi kurulacak
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların yaşandığı yollarda trafik akışını kontrol altına almak için Elektronik Denetleme Sistemini (EDS) hayata geçirecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların yaşandığı yollarda trafik akışını kontrol altına almak için Elektronik Denetleme Sistemini (EDS) hayata geçirecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde bulunan 318 kilometrelik yolda yaşanan maddi ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde uyumunun sağlanması, trafik durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi ve izlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların tamamladığı bildirildi.

Kent genelinde özellikle ölümlü trafik kazalarının çok yaşandığı, Mardin-Kızıltepe, Kızıltepe-Nusaybin, Kızıltepe-Viranşehir, Mardin-Yeşilli ve Mardin-Diyarbakır kara yollarında EDS kurularak, trafik akışının kontrol altına alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen noktaların tamamı kent giriş ve çıkışlarındaki trafiği iyileştirmek amacıyla seçilmiştir. EDS, Mardin'de yaşayan tüm vatandaşlar ile bölgedeki tüm vatandaşları etkileyecektir. Projeyle, kaza oranlarının düşürülmesi, ölüm oranlarının azaltılması, devlet yollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmekte. EDS sistemi bütün kent içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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