Mardin'de trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetinin üstüne çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetinin üstüne çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

Araç bağlanırken sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsü R.K., seyir halindeyken aracın üstüne çıkarak hem trafikteki diğer sürücüleri hem de yoldan geçen vatandaşları tehlikeye attı.

Araç üzerine çıkarak tavanına oturup çevredeki vatandaşlara sataşan sorumsuz sürücüyü görenler durumu cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kızıltepe Savcılığının talimatıyla olayı gerçekleştiren R.K. gözaltına aldı.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken kullandığı kamyonetin bağlandı.

Kaynak: AA