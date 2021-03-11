Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor

11.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:14

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezinde ve Suriye sınırındaki bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentin özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 19:15:03. #1.15#
title