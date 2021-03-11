Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor

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Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezinde ve Suriye sınırındaki bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentin özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar