Mardin'de toz taşınımı
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Mardin'de toz taşınımı

02.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:51

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Mardin'de toz taşınımı
Mardin'de toz taşınımı
Mardin'de toz taşınımı
Mardin'de toz taşınımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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