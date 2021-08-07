Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
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Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açtı.

Toz taşınımı nedeniyle kentte tarihi mekanları gezen turistler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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