Mardin'de toz fırtınası görüş mesafesini düşürdü - Haberler
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Mardin'de toz fırtınası görüş mesafesini düşürdü

Mardin'de toz fırtınası görüş mesafesini düşürdü
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de, toz fırtınası hayatı olumsuz etkilerken özellikle il merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

MARDİN (AA) - Mardin'de, toz fırtınası hayatı olumsuz etkilerken özellikle il merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Görüş mesafesinin azalmasıyla araçlar sis farıyla ilerledi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşları kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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