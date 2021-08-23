Mardin'de toz fırtınası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de toz fırtınası

Mardin'de toz fırtınası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Mardin'de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Mardin'de toz bulutu meydana geldi. Toz bulutu yüzünden özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü öğrenilirken, görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

(Kübra Nur Atik/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Mardin'de toz fırtınası
Mardin'de toz fırtınası
Mardin'de toz fırtınası
Mardin'de toz fırtınası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mardin'de toz fırtınası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:42:44. #1.15#

title