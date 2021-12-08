Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'in sınır ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.

MARDİN (DHA) - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'in sınır ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.

Mardin'de toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla döndü. Toz bulutunun geldiğini görenler ağız ve burunlarını maske ile kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların toz bulutu süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.


Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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