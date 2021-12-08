Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN (DHA) - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'in sınır ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.

Mardin'de toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla döndü. Toz bulutunun geldiğini görenler ağız ve burunlarını maske ile kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların toz bulutu süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.