MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

SURİYE'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Mardin kent merkezi ile Derik başta olmak üzere ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir görünüm kazandı. Yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuyla kaydetti. Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı.

MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MARDİN'DE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
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