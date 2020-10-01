Mardin'de "torbacı" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de "torbacı" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

01.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:51
Mardin'de

Mardin'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adreslerine düzenlenen operasyonda M.G, S.G, B.G. ve A.G. yakalandı.

Narkotik köpekler Sabuh ve Cilve ile söz konusu adreslerde yapılan aramada poşetler halinde 358,62 gram toz esrar, 9,52 gram esrar tohumu ele geçirildi. M.G'nin evinde ise av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Gülay Mert Fırat Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Babel Sörloth Arda Turan Ali Palabıyık Mehmet Özdilek
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de "torbacı" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 16:56:24. #1.14#
title