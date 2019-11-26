Mardin'de "Topu olmayan ilkokul kalmasın"

26.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:10

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullarına top dağıtılıyor.

Mardinmasa tarafından "Topu olmayan ilkokul kalmasın" projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki 200 okula top dağıttı. Proje kapsamında Ömerli ilçesine bağlı İlkkuyu ve Cumhuriyet İlkokulu ile Mehmetçik Ortaokulunu ziyaret eden mardinmasa ekipleri öğrencilere topları ulaştırdı.

Proje sorumlusu Esra Varlık yaptığı konuşmada, kırsal kesimlerdeki öğrencileri spora yönlendirmek için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bugün çocuklara hem toplarını dağıttık, hem de onlarla oyun oynadık. Bütün çocukların spor yapması için onları yönlendirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onlarla eğlenceli vakit geçirdik." dedi.

Tekkuyu İlkokulu Öğretmeni Hısret Gök de, okullarına top getiren mardinmasa ekibine teşekkür ederek, "Yapılan bu çalışmalar çocuklarımızın eğitimine bir nebze bile olsa katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA