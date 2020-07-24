Mardin'de "Toprak Koruma Kurulu Toplantısı" Mardin'de "Toprak Koruma Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Mardin'de "Toprak Koruma Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ele alınarak, görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Defterdar Salih Gökal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vedat Durak, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Kemal Aktürk ve Artuklu Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan katıldı.

Vali Demirtaş, toplantının sonunda kurul üyelerine bereketli Mezopotamya topraklarının korunması hususunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA