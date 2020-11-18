Mardin'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması başlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımında HES Kodu sorgulamasını zorunlu hale getirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımında HES Kodu sorgulamasını zorunlu hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 29 Eylül 2020 tarihli Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması Hakkında Genelgesi ve Mardin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile şehir içi toplu ulaşım kullanımında HES kodu sorgulamasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

4 Aralık Cuma gününe kadar işlemi gerçekleştirmeyen vatandaşların kartlarının 5 Aralık Cumartesi günü kapatılacağından toplu ulaşımdan yararlanılamayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm Mardinkartları kişiselleştirmek için mevcut kartlarınızın arka yüzünde bulunan seri numarası veya kredi kartlarınızın üzerindeki 16 haneli kart numarası ile HES kodunuzu eşleştirilerek şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde sorgulama yapılacaktır. Mardin kartlarına HES kodu tanımlaması https://mardin.kentkart.com internet adresi üzerinden yapılacaktır. 4 Aralık itibarıyla HES kodu sorgulaması yapılacak. Bu tarihten itibaren Mardinkartlarına HES kodu tanımlaması yapmamış vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına binmesine izin verilemeyecek. Riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım kullandıklarının tespit edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına ve Mardin Valiliğine bildirilerek, cezai işlem uygulanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz