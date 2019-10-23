Mardin'de toplu ulaşımda akıllı kart için çalışmalar başladı

23.10.2019 17:00

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında kullanılacak akıllı kartın çalışmalarına başladı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının Toplu Ulaşım Sisteminde (MARTUS) başlattığı üç aşamalı revizyon çalışmalarının son aşaması olan "akılı kart" için araçlara Elektronik Ücret Toplama Sistemi yerleştirilmeye başlandığı belirtildi.

Şehir genelinde hayat geçirilecek sistemle vatandaşların ulaşım ücretleri nakit ödeme devri kapanarak akıllı sisteme geçiş yapılacağı belirtilen açıklamada, "Hızlı, kolay ve güvenli toplu taşıma çalışmaları kapsamında hizmet kalitesiyle vatandaş memnuniyetinin arttırılması için araç takip ve araç içi kamera sistemi aracılığıyla sürekli araçların takibi yapılacak. 7 gün 24 saat dolum yapılmasına olanak tanıyan dolum otomatları üniversite kampüsü, Mardin Devlet Hastanesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Kızıltepe Otogarında belirlenecek yerlere yerleştirilecek." denildi.

Mobil yolcu bilgilendirme uygulaması

Mobil Yolcu Bilgilendirme uygulaması ile yolcuların mobil uygulamadan, durak ve toplu taşıma araçlarının nerede olduğunu öğrenebilecekleri ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aralık ayı itibarıyla vatandaşların hizmetine sunulması hedeflenen Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) ilk olarak Mardin merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında kullanılacak. Vatandaşlar, internet ve mobil uygulama üzerinden kart dolumu yapabilecekleri gibi temassız özelliğe sahip herhangi bir kredi kartıyla da tüm toplu taşıma araçlarından yararlanabilirler."

Kaynak: AA