Mardin'de toplu ulaşım araçlarının şoförlerine 2 günlük eğitim semineri düzenledi
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Mardin'de toplu ulaşım araçlarının şoförlerine 2 günlük eğitim semineri düzenledi

Mardin'de toplu ulaşım araçlarının şoförlerine 2 günlük eğitim semineri düzenledi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik 2 gün süren eğitim semineri düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik 2 gün süren eğitim semineri düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı koordinesinde kent sınırları içerisinde minibüs, özel halk otobüsü, taksi ve servis gibi toplu taşıma yapan araçların şoförlere yönelik Dicle Kalkınma Ajansı'nda (DİKA) düzenlenen eğitimde, vatandaşlarla etkili iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı.

Eğitimin ilk gününde eğitmen Çiğdem Uysal ve Harun Öztekin' tarafından şoförlere "Trafik mevzuatı", "toplu taşıma mevzuatı", "güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri" konularında, ikinci gün ise Harun Öztekin, Sibel Koşçu, İshak Oruç, Dr. Hıdır Çiftçi ve Dr. Erkan Özdemir tarafından "Toplu taşımada genel güvenlik", "sürücü-yolcu-engelli yolcu iletişimi", "stres yönetimi ve öfke kontrolü", "ilk yardım ve meslek hastalıkları" konularında bilgiler verildi.

Kent genelindeki şoförlerin yoğun katılım gösterdiği 2 günlük eğitim semineri soruların yanıtlanması, önerilerin iletilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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