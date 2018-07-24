Mardin'de Toplu Taşımaya Eklenen Araçlar İçin Tören

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığınca, Mardin Toplu Ulaştırma Sistemi Projesi kapsamında Derik ilçesine alınan araçlar için tören düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, kentin artık huzurla anıldığını hatırlattı.

Terörün üstesinden geldiklerini ifade eden Vali Yaman, "Artık terörü hallediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Mardin, artık huzurla anılıyor. O nedenle şehrimiz, son bir buçuk yıldır Türkiye'nin en fazla turist çeken, en gözde ve en çok ilgi gören kenti haline geldi. Bundan dolayı turizm yatırımcıları ilimizle ilgileniyorlar." diye konuştu.

Mardin'de ulaşım sorununu büyük oranda çözdüklerine işaret eden Yaman, kendilerine görev verildikten sonra yaptıkları işlerin başında Mardin'in trafikle alakalı sıkıntıları gidermek olduğunu ve sorunun 3 aşamalı çözümü bulunduğunu belirtti.

Yaman, şöyle devam etti:

"Birinci ayak, araçların yenilenmesiydi. Nusaybin, Midyat, Kızıltepe ve Derik ilçelerimizde araçlarımızı yeniledik ve diğer ilçelerde yenilemeye devam edeceğiz. İkincisi trafik sorunuydu. Üçüncü aşama ise Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği 'akıllı ulaşım'. Farklı ödeme araçlarıyla Türkiye'nin her yerinde konforlu ulaşım sağlamak. Yeni ulaşım sistemi, Türkiye'nin her yerinde birbiriyle koordineli ve uyumlu olacak. Derik'te özellikle yollar da büyük çalışmalar yapıyoruz. Derik, 2017 yılında, belki tarihinin en fazla sıcak asfaltın olduğu yılı yaşadı. Bu 2018 yılında da devam edecek. Oyun parkları, taziye evleri ve diğer bütün ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi ve Derik Belediyesi ile birlikte çözüyoruz."

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ise, Derik ilçesine yapılan çalışmalardan dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Kurdele kesiminin ardından yeni araçlar hizmete alındı.