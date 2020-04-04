Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı - Haberler
Kızıltepe, Mardin, Güncel

Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kartı dönemi başlatıldı.

04.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:35
Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kartı dönemi başlatıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca konforlu ulaşım sağlamak için Mardin Toplu Ulaşım Sistemi'nde (MARTUS) başlattığı üç aşamalı revizyon çalışmalarının son aşaması olan toplu taşımada akıllı kart uygulamasına geçmek için çalışmalar tamamlandı. Donanım ve altyapı çalışmaları tamamlanan Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kart, engelli erişimine uygun, araç takip ve kamera sistemleri ile anlık olarak izlenebilir ve denetlenebilir 400 toplu taşıma aracında hizmete girdi. Revizyon projesi kapsamında Artuklu ilçesi ile mahalleleri, Kızıltepe ilçesi ve mahalleleri, Derik, Midyat, Nusaybin ilçeleri ve Kızıltepe-Artuklu arasında dönüşümü ve yeni hat planlamaları tamamlanan toplu taşıma araçların tamamında Mardin Kart ile seyahat etme dönemi başladı. Artuklu Üniversitesi Kampüsü Edebiyat Fakültesi otobüs durağı önü, Mardin Devlet Hastanesi otobüs durağı önü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı otobüs durağı önü, Birinci Cadde Cumhuriyet Meydanı otobüs durağı yanı ve Kızıltepe İlçe Otogarı olmak üzere 5 farklı noktaya Mardin Kart dolum otomatları yerleştirildi. Mardin Kart, Artuklu Ravza Caddesi ve Kızıltepe İlçe Otogarı İçi Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasındaki irtibat bürolarından ve kent genelinde bulunan 29 noktadaki bayilerden temin edilerek dolumları sağlanabilecek.

Gazi ve eşleri, şehit eşleri, çocukları, anne ve babaları, vazife malulü, eşi, anne ve babası, evli olmayan ve 25 yaşını aşmamış çocukları, milli sporcular, sarı basın kartı sahipleri, emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı personelleri, posta dağıtıcıları, belediye zabıtaları, yüzde 40 ve üzeri engelli, yüzde 70 ve üzeri engelli refakatçileri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ücretsiz seyahat için, öğrenciler ise indirimli seyahat için Mardin kartlarını irtibat bürolarından temin edebilecek. App Store ve Google Play Store üzerinden indirilecek Mardin kart mobil uygulaması ve internet üzerinden de kart dolumu imkanın sağlandığı Elektronik Ücret Toplama Sisteminde kare kod ile toplu taşıma araçlarına biniş yapılabilmesinin yanı sıra temassız kredi ve banka kartları ile biniş gibi birçok hizmet sunuldu. Ayrıca kullanabilir yakın noktalar, bayi bilgileri, nasıl giderim sekmesi ile gitmek istenilen yere kolayca ulaşabilecek hatlar, durak noktalarına ve fiyat tarifelerine de ulaşılabilecek. - MARDİN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Levent Dörter
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Antalya Açıklama Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 18:27:24. #1.15#
title