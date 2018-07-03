Mardin'de Toplu Taşıma Aracı Sürücülerine Eğitim

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca kent genelinde çalışan toplu taşıma aracı sürücülerine eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehirde güvenli ve huzurlu yolculuk yapması için toplu taşıma sürücülerine eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğince ortaklaşa yürütülen ve 4 gün sürecek eğitim programında, sürücü yolcu iletişimi, güvenlik ve ekonomi sürüş teknikleri, stres yönetimi ve öfke kontrolü, ilk yardım ve meslek hastalıkları, trafik kuralları konuları işlenecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, toplu taşıma araç sürücülerinin eğitimlerine önem verdiklerini söyledi.

Hazırladıkları ulaşım master planlarının hızla ilerlediğini aktaran Vali Yaman, şunları kaydetti:

"Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizin araçlarının revizyonun sağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine aldık. Araç yenileme çalışmalarımız tüm ilçelerimizde devam ediyor ve edecek. Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerin eğitimini de önemsiyoruz. Bu bağlamda Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte sürücülerin her anlamda eğitimden geçmesi için çalışmalara başladık. 4 gün sürecek eğitimlerimizde özellikle sürücü ve yolcu iletişimi ile trafik eğitimleri üzerinde duruluyor. Bu eğitimlerin il genelindeki toplu taşıma sürücülerimize faydalı olacağı inancındayım."