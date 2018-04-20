Mardin'de Toplantı ve Yürüyüşler İzne Bağlandı

Mardin Valiliğince toplantı, yürüyüş ve basın açıklamaları için önceden izin alınması gerektiğini bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması için bazı tedbirler alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma töreni, stant açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza masası açma, oturma eylemi, çadır kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği ve her türlü sahne oyunu olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılmasının,19 Nisan 2018-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığı kamuoyuna duyurulur. "