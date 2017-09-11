Mardin'de Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş İzne Bağlandı

Mardin Valiliği, toplantı, yürüyüş ve basın açıklamaları için önceden izin alınmas şartı getirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:



"İlimiz genelinde devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma gibi tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında açık alanda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterilerin 7 Eylül Perşembe gününden 19 Ekim Perşembe gününe kadar 43 gün süre ile Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır."