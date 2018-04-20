Mardin'de Toplantı, Gösteri ve Basın Açıklamaları 3 Ay Süreyle İzine Bağlandı

MARDİN merkez ve ilçelerde, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklamaları, anma töreni, stant açma, meşale yakma ve taşıma, oturma eylemi, protesto gibi tüm gösteriler, 19 Mart ile 19 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süreyle kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandı.

Toplantı ve gösterilerin 3 ay izne bağlanmasıyla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınırlarımız içinde ve/veya dışında istikrarı sağlamak maksadıyla, ülke güvenliğimize tehdit oluşturan ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin Bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın protesto/provoke edilmesinin önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stand açma gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi, Mardin genelinde tesis olunan huzur ortamı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini güvence altına almak amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli emniyet tedbirlerinin zamanında alınabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 26 ve 34'üncü maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 'Alınacak Tedbirler' başlıklı 11'nci maddesi birinci fıkrası h bendi hükümleri doğrultusunda; resmi kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 'İstisnalar' başlıklı 4'üncü maddesinde sayılan haller dışında kalan kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma töreni, stant açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza masası açma, oturma eylemi, çadır kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği ve her türlü sahne oyunu olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılmasının, 19 Nisan 2018- 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığı kamuoyuna duyurulur." - Mardin