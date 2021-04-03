Mardin'de tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı
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Mardin'de tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Mardin'de tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Nusaybin Kızıltepe kara yolunda devrildi.

Kazada, tırda bulunan Arif Hekimoğlu ve oğlu Recep Hekimoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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