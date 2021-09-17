Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Akçay'a (79) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akçay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Akçay'ın cesedi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Cansu Dere Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Mansur Yavaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:05:27. #1.11#