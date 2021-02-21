Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi

21.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, Mersin gümrüğünden Irak'a gönderilmek üzere Kızıltepe'ye getirilen ve burada başka bir tıra nakledilen piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, Mersin gümrüğünden Irak'a gönderilmek üzere Kızıltepe'ye getirilen ve burada başka bir tıra nakledilen piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü polisleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Irak'a gönderilmek üzere Mersin'de gümrüklenmiş ve iç piyasaya sürülmek amacıyla başka bir tıra nakledildiği tespit edilen bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içkilerin bulunduğu tırda arama yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 440 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Tıra ve gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alınarak, haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN

Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
Son dakika haberleri! Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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