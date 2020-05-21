Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı
Mardin'de çekirdek yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
21.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:20
Mardin'de çekirdek yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Muhammed Ürün yönetimindeki 73 DK 052 plakalı çekirdek yüklü tır, Kızıltepe ilçesinin Balaban mevkisinde devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Ürün 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonucu torbaların içerisinde bulunan çekirdekler, tarlaya dağıldı.
Kaynak: AA