Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, TIR'ın çeşitli yerlerine gizlenen 62 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, TIR'ın çeşitli yerlerine gizlenen 62 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İpekyolu üzerinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları TIR'da, narkotik köpeğinin tepki vermesiyle arama yaptı. TIR'ın çeşitli yerlerine gizlenen 62 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılığı engellemeye yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Gaziantep Belediyesi'nden sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
Gaziantep Belediyesi'nden sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Seda Sayan Enis Arıkan
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 11:37:46. #1.16#

title