Mardin'de tır, azot yüklü tankere çarptı
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Mardin'de tır, azot yüklü tankere çarptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tır, azot taşıyan tankere çarptı.

Mardin'de tır, azot yüklü tankere çarptı
08.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:38

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tır, azot taşıyan tankere çarptı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün henüz kimliği ve plakası öğrenilmeyen bir tır, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü mevkisinde önünde seyreden 46 EP 010 plakalı azot yüklü tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tankerden azot sızarken, durumun iletilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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