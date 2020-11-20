Mardin'de tıp fakültesi kurulması için STK'lar harekete geçti
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Mardin'de tıp fakültesi kurulması için STK'lar harekete geçti

20.11.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:28
Mardin'de tıp fakültesi kurulması için STK'lar harekete geçti

Mardin'de hizmet veren 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, kente tıp fakültesi kurulması için kampanya başlattı.

Mardin'de hizmet veren 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, kente tıp fakültesi kurulması için kampanya başlattı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Ceylan ve bazı platform üyeleri, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Sağlık Müdürlüğü ve basın kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerini ziyaret ederek destek taleplerinde bulundu. Mardin'in 858 bin 49 nüfusu ile Türkiye'nin 26. büyük şehri olduğunu belirten Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Ceylan, bütün büyük şehirlerde tıp fakültesi olmasına ve şiddetle ihtiyaç bulunmasına rağmen Mardin'de bulunmadığına dikkat çekti. Tıp fakültesinin Mardin'de olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Ceylan, "Mardin'e ek olarak Viranşehir, Ceylanpınar, Cizre, İdil, Silop gibi toplam nüfusu 700 bini aşan çevre ilçeler de sağlık hizmeti için zaman zaman Mardin'e geliyor. Bu durumda 1 milyon 500 binin üzerinde nüfus 3. basamak sağlık hizmeti olan tıp fakültesine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca Irak'tan ve Suriye'den azımsanmayacak sayıda kişinin tedavi amaçlı Mardin'e geldikleri bir olgudur. Türkiye'de 60 ilde 111 tıp fakültesi olmasına rağmen 26. büyük şehir olan Mardin'de olmaması büyük bir eksikliktir. Her yıl tüm poliklinikler itibarıyla Mardin'de 4 milyon 366 bin 660 muayene yapılmakta, bunların 30 bini başka yere sevki gerçekleştirilmektedir. Bu sevklerden bin 958 tanesinin acil servislerden çevre illere yapılması ciddi bir sağlık hizmetine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Rakamlardan açıkça anlaşılacağı gibi Mardin'de tıp fakültesinin açılması bir zaruret halini almıştır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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