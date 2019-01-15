Mardin'de Tımss 2019 Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı
Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, TIMSS 2019 uygulaması bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, TIMSS 2019 uygulaması bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe ve Midyat İlçe Milli Eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, TIMSS sınavları hakkında bilgilendirme yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin sınavda başarılı olacağına inandığını söyledi.
Öğrencilerin ili en iyi şekilde temsil edeceğini düşündüğünü dile getiren Sarı, elde edilecek başarıyla da diğer okullara örnek olunacağını aktardı.
Sarı, öğrenci ve öğretmenleri şimdiden kutladığını dile getirdi.
Toplantının ardından Sarı, başarılı çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.