Mardin'de Tıbbi Atıklar İçin Tesis Kuruluyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla kentte önemli projeler gerçekleştiğini belirterek, "Şehirde bir çevre projesine daha start veriyoruz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi uyguladığı çevre dostu projeler ile doğanın korunması yeni bir projeyi daha uygulamaya geçirecek. Daha önce bayat ekmek toplama projesi, atık pil toplama çalışması, tıbbi atıkların toplanması çalışması, ağaçlandırma çalışmaları ile beğeni toplayan Büyükşehir Belediyesi, başlattığı Sıfır Atık Projesi ile atık yağların toplanması için de adımlar atmıştı. Büyükşehir Belediyesi son olarak tamamen çevreye duyarlı sistemlere sahip tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurma projesini hayata geçiriyor. Tıbbi atıkların, çevreye zarar vermeden bertarafını sağlayacak olan tesisin kurulumu için yer teslimi ise yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesinin zeytinli katı atık düzenli depolama alanı sınırlarında yer alacak tesisin 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

"Temiz bir doğa için"

Çalışma hakkında bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimiz çevre duyarlılığı konusunda örnek oluyor. Büyükşehir Belediyemiz gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak adına tüm birimleriyle ciddi çalışmalar yapmaktadır. Projelerimiz ile farkındalık oluşturmanın yanında, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar veren tüm maddeleri temizlemek istiyoruz. Bu nedenle bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tıbbi atık sterilizasyon tesisi kuruyoruz" diye konuştu.

6 ay içinde bitecek

Tesisin 6 ayda tamamlanacağını belirten Vali Yaman açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tesisimizi Büyükşehir Belediyemiz zeytinli katı atık düzenleme alanında inşa edeceğiz ve 6 ay içinde bitireceğiz. Söz konusu tesis 4 bin metrekare alanda saatte bin kilogram tıbbi atığı bertaraf edecek kapasitede dizayn edilecek. Tüm süreç tamamen kapalı ve sızdırmasız sistemde çalışacak. Sterilizasyon tesisi, son teknoloji kullanılarak tam otomatik konveyör sistemleri, uzaktan izleme ve müdahale sistemiyle modern tıbbi atık sterilizasyon sistemlerinden biri olarak hizmet verecek. İlimizin gelecek 30 yıldaki tıbbi atığını karşılayabilecek şekilde dizayn edilecek tesis; tıbbı atıkları 3.5 bar basınç ve 140 santigrat buharla sterilize ederek kontamine olmuş tıbbi atıkları evsel atığa dönüştürecek". - MARDİN

Kaynak: İHA