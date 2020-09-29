Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi

29.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:08
Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi

Mardin'de ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin kimlikleri belli oldu.

Mardin'de ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin kimlikleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Mardin ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2015 yılından bu yana İstanbul'dan katıldığı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Berivan Avaşin" kod adlı N.Ö, yaklaşık 9 aylık görüşmenin sonucunda teslim oldu.

Yine İstanbul'dan katıldığı terör örgütü içinde, 2020 yılının başlarından itibaren faaliyet yürüttüğü anlaşılan "Şervan Malazgirt" kod adlı N.Ç'nin, ikna edilerek teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ali Sürmeli Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 17:13:44. #1.14#
title