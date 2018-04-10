Mardin'de Terörle Mücadele

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah, 6 el bombası ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Nisan'da Derik ilçesi kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edilmesi için operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 6 el bombası, uzun namlulu silahlara ait 567 fişek bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.