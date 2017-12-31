Mardin'de Terörle Mücadele

Mardin'in Nusaybin ilçesinde taşlar arasına gizlenmiş 50 kilogram el yapımı patlayıcı, Kızıltepe ilçesinde ise sırt çantasında patlayıcı mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde arazi arama tarama çalışmaları yapıldı.



Nusaybin'deki aramalarda taşlar arasına gizlenmiş 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş 50 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Kızıltepe ilçesinde ise yol kenarına bırakılan bir sırt çantasında 6 antitank mühimmatı, 2 kilogram plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 8 elektrikli fünye, 6 elektronik devre düzeneği, 3 pil ve kumanda ele geçirildi.



Patlayıcılar ve mühimmatlar, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.