Mardin'de Terörle Mücadele

MARDİN(AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde kırsal alanda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 25 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçe kırsalında arazi taraması yapıldığı belirtildi.



Aramalarda, 20 tabanca mermisi, 2 verici, patlayıcı yapımında kullanılan 2 zamanlayıcı, 2 fünye, 4 not defteri, ocak, 3 mutfak tüpü, 7 küçük tüp, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.