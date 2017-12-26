Mardin'de Terörle Mücadele

Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde bu ay terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 48 depo, sığınak, barınak ve mağaranın tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.



Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki Dargeçit ve Midyat ilçeleri kırsalında bu ay operasyonlar yapıldığı belirtildi.





Operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 48 depo, sığınak, barınak ve mağaraların tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu depo, sığınak, barınak ve mağaralarda yapılan aramalarda 4 uzun namlulu silah, roketatar, tabanca, bin 165 mühimmat, 3 el bombası, 180 kilogram patlayıcı türü olan Anfo, 50 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram A 4 tipi patlayıcı, 3 büyük tüp, 5 piknik tüpü, 110 fünye, 11 elektrikli devre, 3 antenli kumanda, 46 pil, 3 telsiz düzeneği, 8 optik malzeme ve haberleşme cihazı ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler savcılığın talimatıyla laboratuvar analizi ve inceleme için muhafaza altına alındı. Patlayıcı maddeler ise kontrollü şekilde imha edildi. Bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde faaliyetler kararlılıkla devam edecek."