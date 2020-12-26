Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
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Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi

26.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:39

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sığınakta 5 antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sığınakta 5 antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yıldırım-8" operasyonları kapsamında sözde Kerboran kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 metre yüksekliğinde sığınak tespit edildi.

Sığınaktaki aramada, çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Mühimmatlar ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:39:33. #1.14#
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