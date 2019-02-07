Mardin'de Teröristlerin İnlerine Girildi

Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 150 kilogramlık plastik patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Şubat 2019 tarihinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce, Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri kırsalında icra edilen Kılıç-106, Şafak-107, Tanzer-24 ve Tokat-9 operasyonları kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait birçok sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "150 kilogram plastik patlayıcı madde, 4 kilogram amonyum nitrat, 1 adet av tüfeği, 7 adet el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, 1 adet 105 milimetrelik obüs mühimmatı, 23 adet Kaleşnikof fişeği, 30 adet fünye, 1 adet hedef noktalayıcı ve aparatı, 2 adet el dürbünü, 140 adet pil, 1 adet cep telefonu ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda, gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA