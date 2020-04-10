Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Mardin, 3. Sayfa

Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi Mardin'de sözde Ömeryan bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

10.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:43
Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

MARDİN - Mardin'de sözde Ömeryan bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalı Serinkanya bölgesinde Tetik-9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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