Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

11.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:56
Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında düzenlenen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen depoda yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında düzenlenen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen depoda yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Depo, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Eren-5 operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde Kerboran kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Çoban özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet Kaleşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi. Aramalarda ele geçen Kaleşnikof ve mühimmata el konulurken deponun kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. - MARDİN

Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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