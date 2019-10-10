Mardin'de teröristlerden taciz ateşi

Mardin'de teröristlerden taciz ateşi

Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesine Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından taciz ateşi yapılıyor.

10.10.2019 14:51
Mardin'de teröristlerden taciz ateşi

Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesine Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından taciz ateşi yapılıyor.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapıldı. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesine Suriye'nin Derbesiye bölgesinden taciz ateşi açılıyor. - MARDİN

Kaynak: İHA
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