Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)

Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

ŞEHİDİN CENAZESİ NEVŞEHİR'E GETİRİLDİMardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ NEVŞEHİR'E GETİRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Çiftçibaşı'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Çiftçibaşı'nın yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Derinkuyu ilçesi Çakıllı Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)
Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)
Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seray Kaya İlyas Tetik Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Diego Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 21:26:20. #1.16#

title