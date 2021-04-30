Mardin'de terör suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
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Mardin'de terör suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin'de terör suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de, 'terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mardin'de, 'terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sonucu 'terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak' suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.S.'nın Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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