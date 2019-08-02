Mardin'de terör saldırısı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA